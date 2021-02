Pastor Arndt-Bernhard Müller in den Ruhestand verabschiedet

Im Schnee ist Pastor Arndt-Bernhard Müller (Mitte) nach einem Gottesdienst von Superintendent Joachim Cierpka und Pastorin Stephanie Seger verabschiedet worden.

Kirchengemeinde St. Martin

Bramsche. Nach fast 40 Jahren als Seelsorger wurde Pastor Arndt-Bernhard Müller am Sonntag mit einem auf eigenen Wunsch "unaufwendigen" Gottesdienst in der Bramscher St. Martinskirche in den Ruhestand verabschiedet.

Es war ein kleiner überschaubarer Kreis, der sich am Sonntagmorgen trotz Schneesturms um 10 Uhr in der traditionsreichen Kirche versammelte. "Man muss in dieser Zeit einfach vorsichtig sein", hatte Müller schon im Vorfeld mit Bezug auf die