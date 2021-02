Wie ist es um die Schulden der Bramscher bestellt?

Johannes Busmann

Bramsche . Erfreuliche Nachricht: Unter den Einwohnern der Stadt Bramsche ist die Überschuldung zuletzt zurückgegangen. Auch andere Kennzahlen belegen einen positiven Trend. Doch wird der in Zeiten von Corona und Kurzarbeit anhalten? Und wie ist es generell um die Verschuldung der Bramscher bestellt?

Treffen mit Katharina Bartz sind oft unangenehm. Das liegt durchaus nicht an Bartz persönlich, sondern an ihrem Job. Die Sozialpädagogin arbeitet in der Schuldnerberatung der Diakonie in Bramsche. Wer einen Termin bei ihr hat, hat oft nicht