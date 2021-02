Engter. Die siebenjährige Aleah aus Engter ist an Leukämie erkrankt. Um sie und ihre Familie ein wenig zu unterstützen, haben Freundinnen ihrer Mutter eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Die Resonanz darauf überwältigt alle Beteiligten.

Anfang des Jahres hat Aleah aus Engter die Diagnose Leukämie erhalten. Das kleine Mädchen muss seither auf Vieles verzichten und sich einer Chemotherapie unterziehen. Vanessa Rosemann und Daniela Blank, Freundinnen von Aleahs Mutter, wollten mit einer Spendenaktion Geld sammeln, um Aleah eine Spielkonsole zu besorgen, mit der sie sich die Zeit während der Chemotherapie vertreiben kann.

Von Hilfebereitschaft überwältigt

"Das war eine spontane Idee am Sonntagabend. Mit so einer Hilfsbereitschaft haben wir wirklich nicht gerechnet", sagt Vanessa Rosemann. Auch Aleahs Mutter ist dankbar: "Ich bin überwältigt, dass so viele Anteil nehmen. Jedes liebe Wort kommt bei uns an und schenkt uns unendlich viel Kraft! Wir sind wirklich dankbar für so viele liebe Menschen!", schreibt sie in einer Mail an die Redaktion.

Die Spielkonsole konnte Dank des Geldes längst bestellt werden. Spenden, die nun zusammenkommen, sollen Aleah kleinere Wünsche, wie etwa Ausflüge ermöglich, wenn es ihr Gesundheitszustand und die Coronaregeln erlauben. Ein Teil soll außerdem einem guten Zweck zu gute kommen. Dafür käme etwa die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) in frage.

Wer sich an der Spendenaktion für die krebskranke Aleah beteiligen möchte, kann das über den Moneypool tun, den die Organisatorinnen der Aktion beim Internet-Zahlungsdienstleiter Paypal eingerichtet haben.

>>> Die ganze Geschichte von Aleah finden Sie hier. <<<