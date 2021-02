Die siebenjährige Aleah aus Engter ist an Leukämie erkrankt. Ein Spendenaufruf, mit dem sie und ihre Familie unterstützt werden soll, schlägt bei WhatsApp und Facebook hohe Wellen.

Familie Gregor

Engter. Eigentlich wollten die Freundinnen von Aleahs Mama, Vanessa und Daniela, nur ein bisschen Geld sammeln, um davon eine Spielkonsole zu kaufen, mit der sich Aleah die Zeit während der Chemotherapie vertreiben kann. Die Resonanz auf den Spendenaufruf für das krebskranke Mädchen aus Engter hat jedoch alle Beteiligten überwältigt.

Damit hatten sie nicht gerechnet: Erst am Montag haben Vanessa Rosemann und Daniela Blank den Spendenaufruf via WhatsApp und später auch in der Bramscher Facebook-Gruppe "Du lebst schon lange in Bramsche, wenn..." gepostet, schon am Diensta