Die IGS Bramsche stellt sich auf ihrer Homepage den angehenden Fünftklässlern und ihren Eltern vor.

IGS Bramsche

Bramsche. Die Integrierte Gesamtschule Bramsche bereitet sich auf die Anmeldungen zum Schuljahr 2021/2022 vor. Im ersten Schritt werden die Eltern aller Grundschüler im Einzugsgebiet informiert.

Ein Informationsschreiben mit Einblicken in das Schulleben an der IGS wurde an die 29 Grundschulen im Einzugsgebiet verschickt, teilt die Schule mit. Zusätzlich dazu können sich Eltern mit ihren Kindern auf der Schulhomepage&nbs