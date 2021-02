Wie die Firma Kohl in Achmer Ewald Meyer verabschiedet

Mit dem Feuerwehrwagen wurden Ewald Meyer von seinem letzten Arbeitstag bei Kohl abgeholt.

Angela Kohl

Achmer. Nach mehr als 30 Jahren Betriebszugehörigkeit bei Firma Kohl Recycling aus Achmer verabschiedet sich Ewald Meyer in den Ruhestand. Die Firma hat sich dazu eine Überraschung einfallen lassen.

"Nach drei Jahrzehnten kennt der Merzener das Unternehmen wie seine Westentasche und behält auch im größten Chaos immer die Ruhe", schreibt die Entsorgungsfirma in einer Pressemitteilung. Nachdem er in der Vergangenheit "schon so ziemlich j