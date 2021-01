Wie sich Bramscher Gymnasiasten auf das Abitur in Corona-Zeiten vorbereiten

Mit Masken und auf Distanz, aber doch im Präsenzunterricht, bereiten sich die Abiturienten des Greselius-Gymnasiums auf ihre Abschlussprüfungen vor.

Greselius-Gymnasium

Bramsche. Corona hin oder her - die Abiturprüfungen rücken näher. Aber während die anderen Jahrgänge wegen der Pandemie von zu Hause aus lernen müssen, haben die Abiturienten ein Recht auf Präsenzunterricht. Überschaubare Kurse und große Räume machen es am Greselius-Gymnasium in Bramsche sogar möglich, dass alle zeitgleich kommen können.

Es ist eine herausfordernde Zeit für Schüler und Lehrer an allen Schulformen. Auch wenn es mit den digitalen Unterrichtsformen zumindest am Bramscher Gymnasium zunehmend besser klappt, gibt Oberstufen koordinator Tobias Stich doch unumwunde