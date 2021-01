Die Feuerwehr ist am Samstagmorgen in Bramsche ausgerückt.

NWM-TV

Bramsche. Am Samstagmorgen musste die Feuerwehr in Bramsche ausrücken, weil eine Matratze in Brand geraten war. Auch die Polizei war vor Ort. Zwei Personen sind nach ersten Angaben verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, ist aus bisher unbekannter Ursache gegen 7.40 Uhr am Samstagmorgen eine Matratze in einer Bramscher Wohnung an der Berliner Straße in Brand geraten. Das Feuer wurde erfolgreich gelöscht, sodass es keinen Zimmerscha