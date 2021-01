Günther Kruse-Joachim an seinem letzten Tag in der Grundschule Engter, die er 26 Jahre lang geleitet hat.

Heiner Beinke

Engter . Nach 26 Jahren als Schulleiter in Engter ist Günther Kruse-Joachim am Freitag, 29. Januar 2021, in den Ruhestand gegangen. Coronabedingt war es ein Abschied in aller Stille, aber voller Dankbarkeit - auf allen Seiten. Schon am Montag übernimmt sein Nachfolger.

Dass es ein ganz besonderer Tag werden würde, das war schon klar, als ihn am frühen Morgen seine Frau ausnahmsweise einmal zur Arbeit brachte und vor der Schule absetzte. Im Scheinwerferlicht glänzte an diesem regnerischen Tag ein Transpare