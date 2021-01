Zum ersten Mal tagte der Stadtrat Bramsche im Besucherzentrum der Varusschlacht in Kalkriese. Als Hausherr begrüßte Geschäftsführer Stefan Burmeister die Gäste.

Heiner Beinke

Bramsche. Werden Sitzungen des Stadtrates Bramsche künftig per Live-Stream online übertragen? Die Entscheidung darüber hat der Stadtrat vertagt, Bedenken wurden aber mehrfach geäußert.

Eigentlich sollte der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstag, 28. Januar, im Varusschlacht-Besucherzentrum in Kalkriese über die Frage entscheiden, ob Sitzungen künftig online übertragen werden. Ein entsprechender Antrag der SPD stan