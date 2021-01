Der heute 49-jährige Angeklagte steht vor Gericht, weil er im August 2020 seine Frau mit einem Messer getötet haben soll. . Foto: Swaantje Hehmann

Swaantje Hehmann

Osnabrück/Bramsche . Im Prozess um eine tödliche Messerattacke in Bramsche hat das Gericht zwei Sozialarbeiterinnen der LAB vernommen. Womöglich war der tödliche Streit nicht der erste Übergriff des Angeklagten auf seine Ehefrau.

Die tödliche Messerattacke auf seine 43-jährige Ehefrau war womöglich nicht der erste Übergriff durch den Angeklagten in der Beziehung. Am 17. August hatte der heute 49-jährige Mann in Bramsche-Hesepe die Frau nach einem Streit in einen Gra