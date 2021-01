Viele über 80-Jährige, die heute in Niedersachsen einen Termin für die Corona-Impfung vereinbaren wollten, sind nicht durchgekommen (Symbolbild).

Britta Pedersen/dpa

Bramsche/Neuenkirchen-Vörden. Die Impfhotline des Landes Niedersachsen ist am Donnerstag zusammengebrochen, weil zu viele Menschen gleichzeitig einen Termin für die Impfung gegen das Coronavirus vereinbaren wollten. Die Auswirkungen haben vor allem Mitarbeiter in den Rathäusern, so etwa in Bramsche und Neuenkirchen-Vörden, zu spüren bekommen.

Seit dem frühen Donnerstagmorgen sind bei Stadt Bramsche zahlreiche, zum Teil recht ungehaltene Anrufe von über 80-jährigen Bramschern oder deren Angehörigen eingegangen, die erfolglos versucht hatten, bei der Impfhotline des Landes Nieders