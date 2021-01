Gedenken an Opfer des Holocaust in Bramsche

Der Opfer des Nationalsozialismus gedachten Pastor Markus Unterderweide (links) und Bürgermeister Heiner Pahlmann am Denkmal für die Zwangsarbeiter am Lutterplatz.

Yannick Richter/Stadt Bramsche

Bramsche. Auch in Bramsche wurde jetzt der Opfer des Holocaust gedacht, wenn auch anders als in den vergangenen Jahren.

Am 27. Januar 1945 befreiten sowjetische Soldaten das Vernichtungslager Auschwitz. Mit Gedenkveranstaltungen, Ausstellungen, Konferenzen und Gebeten wird seit 2006 weltweit jedes Jahr am 27. Januar der Internationale Tag des Gedenkens an di