Wer erinnert sich noch an Diskos und Bars in Bramsche?

Wie wurde in Bramsche gefeiert? Wir suchen Bilder und Geschichten zu Diskos und Kneipen in Bramsche

Nicola Kurt

Bramsche. Wer kennt noch die "Maschbar"? Oder das "Joy", das "Remember" oder die "Jägerklause"? Wir suchen alte Fotos und Geschichten aus der Zeit, als es in Bramsche noch reichlich Kneipen und Diskos gab.

Vor 15 Jahren wurde mit dem "Merlin" die letzte größere Diskothek in Bramsche geschlossen. Es markiert das Ende einer Zeit, in der es in Bramsche noch zahlreiche Lokale gab, in denen getanzt und gefeiert wurde. Verschwunden sind auch d