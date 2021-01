Nach Afrika transportiert wird in Kürze eine alte Maschine zum Kneten von Brotteig, die Ernst-August Rothert (links) für das Senegal-Projekt der Caritas an Clemens Seelmeyer (rechts) und Helmut Buschmeyer überreichte.

Helmut Buschmeyer

Engter. In Engter nicht mehr benötigt, könnte eine alte Brot-Knetmaschine in Afrika bald wertvolle Dienste leisten: Bäckermeister Ernst-August Rothert hat das Gerät gespendet für ein Projekt der Caritas.

Es ist eine Herzensangelegenheit für den Bad Iburger Helmut Buschmeyer, Menschen in Not zu helfen. Er ist Initiator des 2015 gegründeten Caritas-Stiftungsfonds „Menschen in Not im Senegal“. Bereits seit über zehn Jahren setzt Buschmeye