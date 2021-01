Das Deutsche Auswandererhaus sucht Zeitzeugen der Debatten um den Lastenausgleich. Unser Foto zeigt die „Galerie der 7 Millionen“, eine Bibliothek mit Ausstellungs- und Erinnerungsstücken.

Bramsche. Wer erinnert sich an die Lastenausgleich-Debatte der 1950er-Jahre und an das Lastenausgleichsverfahren in der eigenen Familie? Das Deutsche Auswandererhaus Bremerhaven, das anhand realer Familiengeschichten und inszenierter Ausstellungsräume 330 Jahre deutscher Aus- und europäischer Einwanderungsgeschichte präsentiert, sucht für seine neue Dauerausstellung Zeitzeugen auch aus dem Raum Bramsche.

Das von der Bundesregierung am 14. August 1952 beschlossene Lastenausgleichsgesetz sah vor, von Kriegsfolgen geschädigte Deutsche – darunter auch diejenigen, die durch Vertreibung aus früher nicht zum Deutschen Reich gehörenden Gebieten na