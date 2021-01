Lockdown verlängert: So steht es um den Einzelhandel in Bramsche

Für den Schaufenstereinkauf wirbt der Bramscher Einzelhandel.

Heiner Beinke

Bramsche. Der Lockdown wird verlängert, auch die Geschäfte bleiben zu. Klaus Sandhaus kümmert sich im Rathaus um die Belange des Einzelhandels in Bramsche und hat in den letzten Tagen viele Gespräche geführt. Er bittet die Bramscher um Solidarität mit den Kaufleuten in einer schweren Situation.

"Mit jeder Woche, die der Lockdown andauert, wird der Schaden im Einzelhandel größer", meint Sandhaus, der als Wirtschaftsförderer und Geschäftsführer der Stadtmarketing GmbH für das Thema zuständig ist. Noch hat er jedoch Hoffnun