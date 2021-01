Prozessauftakt nach Tötungsdelikt in Bramsche: Angeklagter schildert schwierige Beziehung

Der heute 49-Jähriger soll im August 2020 seine Ehefrau mit mehreren Messerstichen an einer Unterführung der B68 tödlich verletzt haben. Zum Prozessauftakt stand sein Leben und die Beziehung zu seiner Ehefrau im Fokus. . Foto: Swaantje Hehmann

Swaantje Hehmann

Bramsche. Im August 2020 tötete ein damals 48-Jähriger seine Frau in Bramsche mit mehreren Messerstichen. Der Prozessauftakt vor dem Landgericht gewährte Einblick in ein unstetes Leben und in eine offenbar zerrüttete Beziehung.

Die Frage nach dem "ob" dürfte in diesem Verfahren wohl keine Rolle spielen: Dass der heute 49-jährige Angeklagte am 17. August 2020 seine Ehefrau mit drei Messerstichen tödlich verletzte, ist wohl gesichert. Auch der Angeklagte selbst