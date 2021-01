42 Fälle innerhalb von einer Woche: Warum steigen die Zahlen in Bramsche?

Trotz Lockdowns steigt die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen weiter an (Symbolfoto).

Tom Weller/dpa

Bramsche. Es scheint, als würde der harte Lockdown in Stadt und Landkreis Osnabrück langsam Wirkung zeigen. Die Zahl der Neuinfektionen geht seit einigen Tagen stetig zurück. In Bramsche ist dieser Trend jedoch nicht erkennbar. Hier sind in den vergangenen sieben Tagen 42 Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

An diesem Dienstag meldete der Gesundheitsdienst für Stadt und Landkreis Osnabrück insgesamt 34 Neuinfektion im Landkreis. Elf von ihnen kamen allein aus Bramsche. Das ist in etwa jeder Dritte. Bereits am vergangenen Mittwoch hatten si