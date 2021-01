Alter Lidl-Markt in Bramsche wird abgerissen

Abgerissen wird zur Zeit der alte Lidl-Markt an der Lindenstraße.

Heiner Beinke

Bramsche. Der alte Lidl-Markt an der Lindenstraße in Bramsche ist bald Geschichte: So ist der weitere Weg zum neuen Lidl-Markt

Mit den Abbrucharbeiten für den alten Verbrauchermarkt geht das Projekt neuer Lidl-Markt für Bramsche in die heiße Phase. Denn direkt anschließend sollen die Arbeiten für den Neubau beginnen. Die neue Filiale wird ein Pultdach, Al