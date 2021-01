Nur der Lüfter wurde bei einem Feuerwehreinsatz in der Gartenstadt benötigt.

Heiner Beinke

Bramsche. Der Einsatz war unspektakulär, die Fahrt dahin kompliziert: Darum musste die Ortsfeuerwehr Bramsche bei einem Einsatz am Montag, 18. Januar 2021, einen Umweg machen.

Schornsteinbrand in der Edamer Straße lautete die Alarmmeldung, die Ortsbrandmeister Karsten Pösse und seine Männer am Vormittag erreichte. Von der Feuerwache an der Osnabrücker Straße zur Wohnstraße in der Gartenstadt ist es nicht weit, ab