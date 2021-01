Wie lief die Tannenbaumsammelaktion in Engter unter Corona-Bedingungen?

Trotz widriger Umstände ließen die freiwilligen Helfer vom TuS Engter auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Christbäume durch die Luft fliegen.

Holger Schulze

Engter. Vier Tage vor dem Sammeldatum am Samstag hat der TuS Engter die Erlaubnis des Landkreises erhalten, die ausgedienten Tannenbäume auch im Corona-Jahr abzuholen. Gut für den Sportverein, denn sonst würden etwa 1000 Euro für die Jugendarbeit fehlen.

Seit vielen Jahren bieten die Vereine in Bramsche und den Ortsteilen kurz nach dem 6. Januar die Abholung von Weihnachtsbäumen an. Doch in diesem Jahr war alles anders. Von der totalen Absage des Termins, über das Angebot, den ehe