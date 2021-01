Bramscher Kinderarzt Dr. Thomas Adelt nach 27 Jahren jetzt in Rente

Zum Jahresende 2020 ist Kinderarzt Dr. Thomas Adelt in den Ruhestand gegangen. In die Gemeinschaftspraxis mit Dr. Marianne Mettlich-Lambrecht und Dr. Katja Denneberg ist nun Tamar Kavelashvili eingestiegen.

Eva Voß

Bramsche . Bereits Ende Dezember 2020 hatte der Bramscher Kinderarzt Dr. Thomas Adelt seinen letzten Arbeitstag in der Praxis. Am 4. Januar 2021 hat Tamar Kavelashvili seine Nachfolge angetreten. Sie betreibt nun gemeinsam mit Dr. Marianne Mettlich-Lambrecht und Dr. Katja Denneberg die Kinderarztpraxis an der Münsterstraße.

Einigen Eltern wird Tamar Kavelashvili vermutlich bekannt vorkommen. Die 41-jährige Kinderärztin hat bereits als Assistenzärztin einen Teil ihrer Weiterbildung in der Bramscher Kinderarztpraxis absolviert. Nachdem sie nun ihre Facharztprüfu