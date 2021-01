Berufungsverfahren nach Gewalttat in der LAB Hesepe

Vor dem Landgericht Osnabrück wird über die Berufung eines 24-jährigen Mannes verhandelt, der wegen gefährlicher Körperverletzung und Nötigung zu zweieinhalb Jahren Freihheitsstrafe verurteilt worden ist.

Jörn Martens

Bramsche. Im Ankunftszentrum (Landesaufnahmebehörde/LAB) im Bramscher Ortsteil Hesepe soll ein damals 23-jähriger Mann im Dezember 2019 auf seine Lebensgefährtin eingestochen haben. Gegen das Urteil in erster Instanz hat der Beschuldigte Berufung eingelegt.

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am 14. Dezember 2019 abends in der Landesaufnahmebehörde (LAB) in Hesepe während einer Auseinandersetzung zweimal mit einem Küchenmesser auf seine Lebensgefährtin eingestochen zu haben. Laut einer Presse-I