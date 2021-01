Trotz Lockdown: Sprunghafter Anstieg der Corona-Fälle in Bramsche

15 Menschen sind in Bramsche innerhalb von 24 Stunden positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Britta Pedersen/dpa

Bramsche. Trotz geschlossener Schulen, Kitas und Geschäfte sind die Neuinfektionen in Bramsche sprunghaft angestiegen. 15 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat der Gesundheitsdienst für Stadt und Landkreis Osnabrück in den vergangenen 24 Stunden für Bramsche registriert – fünf davon in einem Pflegeheim.

Seit vier Wochen nun befindet sich ganz Deutschland in einem harten Lockdown, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Doch trotz der Maßnahmen kommt es immer wieder zu Ausbrüchen – so auch in Bramsche. Innerhalb von 24 Stunden sind hier 15