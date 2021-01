Bargeld bei Einbruch in Wohnanlage in Bramsche gestohlen

Nach einem Einbruch in Bramsche sucht die Polizei den oder die Täter. Bewohner des Hauses konnten einen Mann beschreiben, der vermutlich an der Straftat beteiligt war (Symbolbbild).

Gerd Schade

Bramsche. Bargeld haben Diebe in Bramsche erbeutet. Das meldet die Polizei, die Zeugen für den Vorfall sucht.

Laut einer Pressemitteilung begaben sich der oder die Täter am Dienstagvormittag (12. Januar 2020) in eine Wohnanlage an der Hemker Straße. Dort wurde im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 12.45 Uhr eine Bürotür aufgebrochen und eine Geldkassette