Szenario C: So ist der Start an Bramscher Schulen gelaufen

Bis auf die Abschlussklassen lernen Schüler in Niedersachsen bis mindestens Ende Januar zu Hause. Nicht alle haben die technische Ausstattung, um etwa an Videokonferenzen teilzunehmen (Symbolfoto).

Roland Weihrauch/dpa

Bramsche. Statt in der Schule lernen die meisten Jungen und Mädchen in Niedersachsen bis Ende Januar zu Hause. Die Schulen in Bramsche fühlten sich auf das Szenario C eigentlich gut vorbereitet, doch wegen technischer Probleme lief der Start zunächst holperig.

Bundesweit gab es am Montag Probleme mit der Lernplattform iServ, die auch die Bramscher Schulen nutzen. Lehrer stellen hier die Aufgaben für ihre Schüler ein, schreiben Nachrichten oder organisieren Videokonferenzen. Die Schüler wiederum r