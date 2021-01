So bewerten Gäste den Campingplatz am Alfsee

Der Campingplatz am Alfsee erfreut sich auch trotz Corona- Einschränkungen großer Beliebtheit

Alfsee GmbH

Rieste. Die Bewertungen von Gästen nutzt das Portal camping.info für ein Ranking der 100 beliebtesten Campingplätze in Europa. In dieser Liste des Camping.info-Award 2021 nach der Corona-Saison findet sich auch der Campingplatz am Alfsee.

Zum zehnten Mal hat das Internet-Portal diesen Publikumspreis vergeben. Grundlage der Auswertung ist nach Angaben der Veranstalter die Zufriedenheit der Campingurlauber. In Summe hätten 173.000 Campinggäste 208.000 Bewertungen abgegeben. Ca