Das Ueffelner Pastorenehepaar Michael und Damaris Grimmsmann freut sich auf seine neuen Aufgaben in der Region Hannover (Archivfoto).

Familie Grimmsmann

Ueffeln. Nach mehr als sechs Jahren verlassen Damaris und Michael Grimmsmann Ueffeln Richtung Hannover. Am kommenden Sonntag, 17. Januar, um 15 Uhr werden sie offiziell verabschiedet. Die Gemeinde lädt herzlich ein, den Gottesdienst in einem Livestream zu verfolgen.

Wegen der Corona-Pandemie kann nur ein ganz kleiner Kreis am Gottesdienst in der St. Marien-Kirche in Ueffeln teilnehmen. Der Link zum Livestream wird am Sonntag ab 15 Uhr auf der Internetseite der Kirchengemeinde abrufbar sein un