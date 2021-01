Landesmittel zum Corona-Schutz für Schulen in Bramsche

Mund- und Nasenmasken und andere Materialien zum Schutz vor dem Coronavirus können Bramscher Schulen aus Landesmittteln finanzieren.

Friso Gentsch/dpa

Bramsche. Das Land Niedersachsen stellt den Schulen insgesamt 20 Millionen Euro für die Anschaffung von Corona-Schutzausrüstung zur Verfügung. Davon profitieren auch Schulen in Bramsche und Neuenkirchen-Vörden.

Wie der SPD-Landtagsabgeordnete Guido Pott mitteilt, bekommen Schulen in Trägerschaft der Stadt Bramsche 32.147 Euro aus diesem Topf. Für Schulen in Trägerschaft der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden stehen demnach 16.152 Euro bereit. Bedacht we