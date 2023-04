Mit harten Bandagen wurde in Kalkriese um den Ball gekämpft. Foto: Rolf Kamper up-down up-down Bezirksliga-Derby Umkämpftes 2:2 zwischen Rieste und Kalkriese bringt beide Teams nicht weiter Von Matthias Benz | 14.04.2023, 14:28 Uhr

Ein intensives Fußballspiel lieferten sich FC Kalkriese und SC Rieste am Donnerstagabend in der Varus-Arena. Nach zweimaliger Riester Führung endete die Partie mit 2:2, was beide Teams im Tabellenkeller nicht voranbringt. Am Sonntag, 16. April 2023, geht es auswärts weiter.