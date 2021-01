45 Jahre lang war Gabriele Pentermann in der Bramscher Zahnarztpraxis Boldt/Grußendorf tätig.

Rolf Vennenbernd/dpa

Bramsche. Ende Januar geht Gabriele Pentermann in den wohlverdienten Ruhestand. 45 Jahre lang war sie in der Bramscher Zahnarztpraxis Boldt/Grußendorf tätig.

Zum 1.April 1975 wurde Gabriele Pentermann als Zahnarzthelferin eingestellt in der Praxis Dr. Friedemann Grußendorf, die an diesem Tag eröffnet wurde. Ihre dreiährige Ausbildung hatte sie vorher bei Dr. Schägner in Bramsche abgeschlossen.