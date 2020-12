Achmer/Engter. Wie lassen sich Weihnachts-Gottesdienste während des Lockdowns feiern? Die Friedenskirchengemeinde Achmer hat für Heiligabend ein "Szenario B" entwickelt, und auch in St. Johannis Engter gelten besondere Regelungen.

Bislang geplant war, dass in Achmer ein großer Open-Air-Gottesdienst am Heiligabend 2020 stattfinden wird. Nun aber wechselt die Friedenskirchengemeinde aber in "Szenario B", wie Pastor Nico Lühmann es nennt.

Mini-Gottesdienste in Achmer

Am 24, Dezember 2020 wird es demnach stündliche Mini-Gottesdienste geben. Die Uhrzeiten richten sich nach der Menge der Anfragen. Pro Gottesdienst, so heißt es in einer Mitteilung, seien maximal zwölf Gruppen zugelassen, die aus je bis zu fünf Personen bestehen dürfen.

Der Zugang zu den Gottesdiensten ist zudem nur nach telefonischer Anmeldung erlaubt. Interessenten sollen sich demnach ausschließlich am Samstag, 19. Dezember, oder am Mittwoch, 23. Dezember 2020, jeweils zwischen 10 und 17 Uhr unter Tel. 05461 62228 melden. Mitzubringen zu den Gottesdiensten sind ferner ausgefüllte Kontaktlisten. Entsprechende Blätter liegen dem Gemeindebrief bei und können auf www.kirche-achmer.de heruntergeladen werden. Während der Veranstaltungen ist eine Mund-Nasen-Schutzmaske zu tragen. Außerdem wird warme Kleidung empfohlen, da dauerhaft gelüftet werde.

Auf der Internetseite der Gemeinde werden derweil auch ein Audio-Podcast sowie Videos mit einem "modernen" Corona-Krippenspiel und einem Gottesdienst der Bramscher Pastorinnen und Pastoren mit "klassischem" Krippenspiel für Kinder bereitgestellt.

St. Johannis Engter

Auch St. Johannis Engter bietet verschiedene Möglichkeiten an, den Heiligabend in der Gemeinschaft oder virtuell zu begehen. Am 24. Dezember 2020 um 10 Uhr findet einer Mitteilung zufolge ein Festgottesdienst in der Kirche für Senioren statt, eine Anmeldung im Gemeindebüro ist dafür erforderlich.

Um 15 Uhr wird ein Krippenspiel aufgeführt auf dem Kirchhof. Um 16.30 Uhr und um 18 Uhr folgen kurze Gottesdienste auf dem Kirchhof – Einlass dazu gibt es mit einem vorher ausgefüllten Zettel mit Kontaktdaten. Eine "Einbahnstraßenregelung" wird eingerichtet, das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung ist Pflicht. Um 23 Uhr findet dann eine Christmette in der Kirche statt, allerdings mit begrenztem Platzangebot. Ein Link zum Gottesdienst online ist auf der Internetseite der Kirchengemeinde (www.kirche-engter.de) zu finden.