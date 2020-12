Zur "Offenen Kirche" und zu einem Basar lädt die Gemeinde St. Martin Bramsche ein (Archivbild).

Marcus Alwes

Bramsche. In den Wochen vor Weihnachten 2020 werden die Türen der St. Martin-Kirche in Bramsche häufiger geöffnet sein als sonst, kündigt die Gemeinde in einer Pressemitteilung an.