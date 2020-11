Bramsche. Die Verleihung der Bramscher Rose findet 2021 nicht statt. Aufgrund der Corona-Pandemie und fehlender sportlicher Ereignisse werde die Sportlerehrung abgesagt, teilt die Stadt Bramsche mit.

Normalerweise hätten die Stadt Bramsche und der Sportbund im Februar/März 2021 zur jährlichen Sportlerehrung, der „Bramscher Rose“, eingeladen. Traditionell werden bei dieser Veranstaltung Sportlerinnen und Sportler sowie Mannschaften für besondere sportliche Leistungen des vergangenen Jahres sowie Ehrenamtliche für ihr außerordentliches Engagement ausgezeichnet.

Erst im Vorjahr wurde das Prozedere der Sportlerehrung modifiziert. Um die mit der Vergabe der Bramscher Rose verknüpfte Sportlerwahl besser an das abgelaufene Sportjahr zu koppeln, wurde die Ehrung von der Jahresmitte an den Jahresbeginn vorverlegt. Nun macht die Corona-Pandemie aber auch dieser Veranstaltung einen Strich durch die Rechnung.



„Vor dem Hintergrund der steigenden Infektionszahlen, der Corona-Pandemie allgemein und der damit einhergehenden fehlenden sportlichen Ereignisse haben der Bramscher Sportbund und die Stadt Bramsche beschlossen, die Ehrung im Frühjahr 2021 nicht durchzuführen“, sagt Judith Wagner, die seitens der Stadtverwaltung die Veranstaltung seit Jahren organisiert. „Wir bedauern es sehr, die Ehrung absagen zu müssen. Diese Entscheidung ist aber erforderlich, denn die Gesundheit steht im Vordergrund“, bittet Wagner um Verständnis.

Auch Bürgermeister Heiner Pahlmann bedauert die Absage: „Trotz Corona gab es natürlich auch in diesem Jahr wieder besondere Leistungen von Bramscher Sportlerinnen und Sportlern. Diese Erfolge sollen auch nicht in Vergessenheit geraten. An die Durchführung einer Veranstaltung dieser Größenordnung ist zurzeit aber nicht zu denken“, teilt Pahlmann mit.