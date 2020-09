Luca Reinink (rotes Trikot) und der SCE treffen auf die Kalkrieser Reserve.

Rolf Kamper

Ueffeln/Kalkriese. Am Freitag, 18. September 2020, ist Derbystimmung in der Bramscher Fußballszene: Gleich an zwei Orten treffen um 19.30 Uhr Vereine der Stadt aufeinander. Die ausrichtenden Clubs haben bereits Vorkehrungen getroffen.