In einer Juweliergeschäft in der Fußgängerzone – zwischen Kirchplatz und Brückenort – versuchten Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag einzudringen. Der Einbruch schlug jedoch fehl. Foto: Marcus Alwes

Marcus Alwes

Bramsche. Am frühen Sonntagmorgen – etwa gegen 2.50 Uhr – versuchten Unbekannte gewaltsam in ein Juweliergeschäft am Brückenort in der Bramscher Innenstadt einzudringen.