Wohnungsbrand in der Gartenstadt hält Bramscher Feuerwehr in Atem

Aus der betroffenen Wohnung steigt Rauch auf, ein Drehleiterwagen der Bramscher Feuerwehr ist im Einsatz. Die Löscharbeiten erfolgen von der Malgartener Straße aus. Foto: Marcus Alwes

Marcus Alwes

Bramsche. Ein Wohnungbsrand mit starker Rauchentwicklung in der Gartenstadt hält zur Stunde die Feuerwehr in Bramsche in Atem.