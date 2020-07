Mit Klassikern der Rock- und Popgeschichte unterhielten die "Shingaling Brothers" Andreas Bach (links) und Andre Welzel das Publikum.

Holger Schulze

Bramsche. Das Sommerkulturprogramm in Bramsche erfreut sich auch in dieser durch das Coronavirus geprägten Zeit großer Beliebtheit. Nach dem Auftakt am Hasesee stand jetzt das zweite Konzert an, dieses Mal in der Aquarena dess Hasebads.