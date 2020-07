Bramsche. Eine Autofahrerin ist am Montagnachmittag in Bramsche mit ihrem Fahrzeug gegen einen Zaun und eine Mauer geprallt. Nach Auskunft der Polizei hatten gesundheitliche Probleme zu dem Unfall geführt.

