Im Internet empfängt diese Ansicht die Besucher des Azubi-Blogs "Next Step". Foto: Marcus Alwes

Marcus Alwes

Bramsche. Welche Ausbildungsstelle ist die passende? Wie kann dem Mangel an jungen Fachkräften begegnet werden? Und was macht die Corona-Krise mit dem regionalen Lehrstellenmarkt? In Bramsche entsteht ein neues Projekt, das Antworten gibt – der Azubi-Blog „Next Step“.