Engter. Der Umbau des alten Feuerwehrhauses in Engter zu einem Dorftreff wird mit 107.000 Euro aus EU-Mitteln gefördert. Am Dienstag, 7. Juli 2020, wurde der offizielle Bescheid überbracht.

