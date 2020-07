Engter. Die Polizei hat auf der Strecke von Evinghausen nach Engter die Geschwindigkeit gemessen und Motorräder kontrolliert. In zwei Stunden wurden sieben Temposünder ermittelt. An sieben Motorrädern wurden Mängel festgestellt.

