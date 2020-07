Bramsche. An der Gesamtschule Bramsche können Schüler und Lehrer nun auf insgesamt 80 Tablets zurückgreifen, um neue digitale Unterrichtsmöglichkeiten in der Praxis zu erproben. Die bereits 16 zuvor vom Förderverein angeschafften und bereits genutzten Geräte wurden durch Mittel aus dem Digitalpakt um 64 neue Geräte ergänzt.

