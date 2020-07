Bramsch/Ueffeln. Die Mitglieder der CDU-Stadtratsfraktion haben aus privaten Mitteln zusammen mit der CDU-Ortsratsfraktion Ueffeln die Patenschaft für eine Bank im Freibad Ueffeln übernommen. Insgesamt 1700 Euro wurden gestiftet. Das teilen die Mandatsträger in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

