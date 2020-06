Bramsche. „Angekommen“ fühlt sich Britta Kase nach eigenen Worten: Die Bramscherin bietet ihre Dienstleistungen als selbstständige Kosmetikerin jetzt im Hotel Idingshof an.

