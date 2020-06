Bramsche. Das Landgericht Osnabrück hat einen Mann aus Bramsche wegen Beleidigung in drei Fällen sowie einer Trunkenheitsfahrt und Sachbeschädigung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt. Unter anderem hatte der 55-Jährige Polizeibeamte bei verschiedenen Gelegenheiten wüst beschimpft.

