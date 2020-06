Bramsche. Elf Monate lang war Nico Baute als Bundesfreiwilligendienstler (Bufdi) an der Bramscher Wilhelm-Busch-Schule tätig. Nun weiß er, was er künftig arbeiten möchte. Die Förderschule freut sich derweil auf Bewerbungen für eine Nachfolge.

