Bramsche. Im Zuge der Kreisstraße 147 bei Malgarten wird die Asphaltschicht komplett erneuert – momentan zwischen der Straße Am Zuschlag und der Vördener Straße (L78). Der Verkehr in diesem Abschnitt ist dadurch erheblich beeinträchtigt.

