Bramsche. Es war das Jahr 1966 mit vielen Top-Hits der Beatles und der Rolling Stones, als sich die „Rubber Strings“ gründeten. Drei der ehemaligen Band-Mitglieder aus Bramsche, Neuenkirchen-Vörden und Rieste sahen sich jetzt nach mehr als 50 Jahren wieder.

